Роскосмос продаст американцам ракетные двигатели РД-181М

Руководство Роскосмоса и американской компании Orbital Sciences проведут переговоры на предмет поставки в Соединенные Штаты двигателей для ракет-носителей РД-181М.

Поставка российских двигателей в США возможна при выполнении нескольких условий. Одним из них является предоставление гарантии о том, что РД-181М не будут использоваться для перевозки полезных военных грузов, пишет издание "Царьград".

Известно, что с инициативой о поставке комплектующих для ракет-носителей в США выступил Роскосмос. Об этом сообщается на портале правовой информации российского правительства.