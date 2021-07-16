Метеоролог Малинин объяснил продолжительную жару в Санкт-Петербурге

Жаркая погода стоит в Санкт-Петербурге уже на протяжении месяца. Блокирующий антициклон не пускает в город дожди и похолодание.

Осадков и снижения температуры в ближайшую неделю ждать не стоит, отметил доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин. Он объяснил это явление антициклоном, высота которого достигает десяти километров, передает "Комсомольская правда".

"Этот антициклон простирается до высоты в десять километров, и при том он настолько мощный, что просто не подпускает к себе циклонические воздушные массы, которые могли бы принести похолодание и осадки", — пояснил метеоролог.

Продолжительная жара в некоторых районах Ленинградской области спровоцировала природные пожары, торфяники находятся на грани перегрева. Малинин допустил возможность повторения сценария 2010 года.