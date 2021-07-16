Президент Украины Зеленский расширил юрисдикцию Нацсовета по телевидению

Принятый закон подразумевает расширение полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и увеличение зарплат сотрудникам совета.

Одобренный Верховной радой закон устанавливает минимальную зарплату для сотрудников регулятора в размере 37 украинских прожиточных минимумов. Также закон расширяет права и полномочия Нацсовета Украины по вопросам радио и телевидения на время ограничительных карантинных мер.

Теперь Нацсовет имеет право проводить внеплановые безвыездные проверки сроком не более 30 дней. А предупреждать о проверке теле или радиоканал регулятор должен за пять дней.