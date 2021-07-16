Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Президент Украины Зеленский расширил юрисдикцию Нацсовета по телевидению

50
Президент Украины Зеленский расширил юрисдикцию Нацсовета по телевидению

Принятый закон подразумевает расширение полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и увеличение зарплат сотрудникам совета.

Одобренный Верховной радой закон устанавливает минимальную зарплату для сотрудников регулятора в размере 37 украинских прожиточных минимумов. Также закон расширяет права и полномочия Нацсовета Украины по вопросам радио и телевидения на время ограничительных карантинных мер.

Теперь Нацсовет имеет право проводить внеплановые безвыездные проверки сроком не более 30 дней. А предупреждать о проверке теле или радиоканал регулятор должен за пять дней.