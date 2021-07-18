Леонков: Россия пресекла провокацию Пентагона над Баренцевым морем

Американские бомбардировщики, попытавшиеся на днях устроить провокацию неподалеку от российской границы в Баренцевом море, не смогли бы увернуться от установок ПВО (противовоздушной обороны), которые защищают рубежи РФ.

Такое мнение в беседе с информационным агентством «Народные новости» высказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщения о том, что российские истребители МиГ-31 и Су-35 обнаружили над Баренцевым морем бомбардировщики ВВС США и перехватили их задолго до того, как те смогли нарушить границу РФ.

При этом, как сообщалось, самолеты ВКС РФ осуществили маневр, полностью соблюдая все международные правила.

По словам Алексея Леонкова, Россия должна максимально жестко отвечать на все провокации у своих границ, поэтому действия пилотов истребителей-перехватчиков ВКС РФ были совершенно правильными.

«Эти действия оправданы для любой страны, в том числе и для России. Когда к вашим рубежам приближается стратегический бомбардировщик, на борту которого может оказаться ядерное оружие, какие ваши действия? Конечно, вышлите ему навстречу истребители-перехватчики, которые сделают так, чтобы иностранные самолеты не приближались к нашим границам», — объяснил эксперт.

Также Алексей Леонков напомнил, что российские границы тщательно охраняются не только самолетами, но и установками противовоздушной обороны, поэтому американским истребителям все равно не удалось бы уйти.

wikipedia.org / U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Jacob N. Bailey / Public Domain

«Сбивать их (нарушителей) будут не только самолеты, сбивать их еще будут ПВО, — заверил военный эксперт. — А такого рода «старички», как Б-52Н, вряд ли уйдут от наших ракет, запущенных системами С-400 и С-500».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, во время прошедшей 30 июня 2021 года Прямой линии выразил уверенность в том, что, если бы российские пограничники потопили британский эсминец Defender, который 23 июня устроил провокацию, нарушив государственную границу РФ в Черном море, приблизившись к крымскому мысу Фиолент, это не стало бы причиной начала серьезной войны. Страны Запада, подчеркнул российский лидер, знают, что не в состоянии одержать победу над Россией в случае войны, поэтому они не станут развязывать вооруженный конфликт с ней.