Рар: при Байдене США больше ценят дружбу с Германией, чем при Трампе

Американский президент Джо Байден своей позицией в споре по «Северному потоку – 2» показал, что Соединенные Штаты Америки считают Германию лидером современной Европы и ценят дружбу с ней.

Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар, слова которого приводит РИА Новости.

Последние заявления президента США Джо Байдена, отметил немецкий эксперт, свидетельствуют о том, что для американцев стратегическая дружба с ФРГ гораздо важнее, чем проблематика нового российского газопровода.

«Конечно, некоторые страны в Восточной Европе надеялись на продолжение политики (бывшего президента США Дональда) Трампа, который негативно относился к лидерству Германии и Франции в Европе, поощрял их оппонентов, раскалывая Европу, но Байден занял другую позицию», — отметил Рар.

Если бы Вашингтон продолжил вводить санкции против «Северного потока – 2», это привело бы к расколу Европы, так как новые ограничения воспринимались бы, как поощрение, странами Восточной Европы в их обвинениях против Германии, что она за спиной у партнеров заключает с Россией какие-то договоренности.

Федеральное агентство новостей /

Газопровод «Северный поток – 2», по словам Александра Рара, несмотря на то, что это экономический проект, стал, тем не менее, символом дружбы европейцев с Россией.

«Американцы хотели бы разрушить эту дружбу, стратегические отношения в энергетической сфере между Европой и Россией, — добавил эксперт в заключение. — Слава богу, немцы против этого восстали. В Берлине поняли, что отказ от сотрудничества с Москвой переводит их в положение вассалов Вашингтона и в энергетической политике».

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Напомним, во время визита федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон и ее встречи с американским президентом Джо Байденом, лидеры обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг «Северного потока – 2». При этом Байден заявил, что прямой газопровод, связывающий Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход стран-транзитеров, почти достроен, поэтому введение против него санкций не имеет смысла.