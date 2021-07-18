Кургинян: статья о единстве русских и украинцев отражает личную позицию Путина

Периодически публикуемые президентом РФ Владимиром Путиным в российских и зарубежных изданиях статьи демонстрируют то, как меняется позиция российского президента.

Такое мнение, выступая на днях в эфире телеканала «Юнион», высказал политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

«Если рассмотреть подряд все выступления Путина перед своими президентскими выборами, начиная с 2000 года, то видно, как человек растет и меняется. Эти статьи — это еще одна фаза в этом изменении», — отметил эксперт.

Статья «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована на сайте Кремля в начале текущей недели, не только показала компетенцию Владимира Путина и его экспертов в том, что касается Украины, но продемонстрировала «личные представления» российского лидера по этому вопросу.

Саму статью президента РФ, в которой рассказывается об общих корнях, объединяющих русский, украинский и белорусский народы, Сергей Кургинян назвал очень убедительной, выношенной лирически и человечески.

По его словам, стати Владимира Путина показывают, как трансформируется его позиция с течением времени.

«"Статейный" период жизни Путина — это определенный период в жизни человеческой личности. Личность двигается, она не остается константой», — заключил эксперт.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Напомним, Владимир Путин за время пребывания на постах главы государства и главы правительства России опубликовал в российских и иностранных СМИ в общей сложности более 40 статей. В последнее время – в 2020 и 2021 годах – помимо последней статьи «Об историческом единстве русских и украинцев» президент России написал материалы, освещающие итоги и значение Великой Отечественной войны, которые были опубликованы американским изданием National Interest и немецким Die Zeit.