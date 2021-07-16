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Погребинский рассказал, какие действия может предпринять Аваков после отставки

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Погребинский рассказал, какие действия может предпринять Аваков после отставки

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, подав в отставку, может предложить помощь политику, который станет конкурентом нынешнего президента страны Владимира Зеленского. Но за свою помощь он потребует для себя пост премьер-министра.

Такое мнение в интервью «Известиям» высказал украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя неожиданную для многих отставку главы МВД Украины.

По словам эксперта, есть какая-то причина, заставившая Авакова подать в отставку после того, как он возглавлял украинское Министерство внутренних дел более семи лет. Но эта причина пока никому не известна.

«Та информация, которой мы располагаем, говорит о том, что якобы была договоренность, что если Зеленский попросит, то он уйдет. Честно говоря, я не очень в это верю, но более надежной информации нет», — добавил политолог.

В итоге отставка Авакова может привести к разного рода неожиданностям, считает Погребинский, так как нынешний украинский президент Владимир Зеленский едва ли имеет возможность «разрулить» сложную ситуацию, которая сложилась на Украине с национал-радикалами.

Погребинский рассказал, какие действия может предпринять Аваков после отставки
Федеральное агентство новостей  / wikipedia.org / Адміністрація Президента України / Виктор Г. Алексеев / CC BY-SA 3.0

Но Зеленский больше не мог терпеть самостоятельность Авакова и решил, что у него получится справиться с ситуацией.

«Что касается того, что будет дальше, я думаю, что Аваков возьмет какую-то паузу, не думаю, что он станет баллотироваться на мэра Харькова, хотя исключить этого нельзя», — добавил политолог.

А если смотреть на ситуацию с точки зрения самого Авакова, отметил Погребинский, экс-глава МВД Украины, видимо, понял, что при президентстве Зеленского он уже не получит ничего больше того, что у него уже есть. Хотя он, скорее всего, претендовал на пост премьер-министра.

Поэтому Аваков теперь будет дожидаться, пока у Зеленского появится серьезный конкурент на президентское кресло, и этому конкуренту экс-министр предложит свою помощь в обмен на гарантии назначения премьер-министром после смены власти.

Погребинский рассказал, какие действия может предпринять Аваков после отставки
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Это, по словам Погребинского, является самым естественном планом в сложившейся ситуации

Напомним, накануне, 15 июля, Верховная рада Украины проголосовала за отставку Арсена Авакова с поста главы МВД. Решение было принято 291 голосом.