Польские инвесторы, которые хотят войти в проект Балтийской Атомной электростанции, не имеют для этого юридических оснований, так же, как и гарантированного рынка сбыта, поэтому, скорее всего, потерпят неудачу.

Об этом в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» заявил эксперт Финансового университета при российском правительстве, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о желании польской компании ZE PAK вложить средства в строительство Балтийской АЭС, купив долю у Росатома.

Также сообщалось, что вместе с поляками принять участие в строительстве АЭС, расположенной в Калининградской области, может и венгерская компания MVM, которая владеет строящейся атомной электростанцией «Пакш».

Однако, по словам Игоря Юшкова, польское участие в проекте Балтийской АЭС весьма сомнительно, так как Калининградская область уже выбрала другой путь развития и скорее всего атомная электростанция просто, строительство которой было заморожено еще в 2013 году, не будет достроена.

«Проект Балтийской АЭС не будет реализован. Для обеспечения региона электричеством уже созданы газовая генерация и резервная угольная станция. Даже построили приемный СПГ-терминал, который является довольно спорным решением, но тем не менее указывает на специфику развития энергорынка в этом регионе», — объяснил эксперт-энергетик.

vk.com / Игорь Юшков

Поэтому, по его словам, в Калининградской области, возможно, вообще никогда не будет атомных объектов.

Тем более, что руководство Балтийской АЭС планирует к 2024 году законсервировать все уже построенные сооружения, и в минувшем 2020 году заключило соответствующий контракт, стоимостью в 3 миллиарда рублей.

«Некоторые детали и мощности для Балтийской АЭС перенесли на другие объекты в Ленинградской области и Белоруссии. Тему этой станции можно закрыть», — уверен Юшков.

К тому же, добавил эксперт, данный регион является избыточным по энергоресурсам, и организовать там эксперт электроэнергии очень трудно. Это на себе уже испытала Белоруссия, планировавшая продавать электричество Литве и столкнувшаяся с тем, что Вильнюс из политических соображений не только отказался от сотрудничества, но и намерен организовать БелАЭС общеевропейский бойкот.

wikipedia.org / Renessaince

Также Юшков удивился самому желанию иностранных инвесторов присоединиться к проекту Росатома, напомнив, что госкорпорация не продает ни атомные станции, ни доли в них никому даже на территории РФ.

Польша же, несмотря на то, что у нее нет собственной АЭС, и так зарабатывает на эксперте электричества, недорого покупая его у восточных соседей и перепродавая подороже Германии, Литве и Чехии.

Напомним, строительство Балтийской АЭС на берегах Немана в 10 километрах от литовской границы было начато в 2009 году, но в 2013 году проект был остановлен. Причиной его заморозки стало отсутствие рынка сбыта, а также осложнившаяся политическая ситуация.