Мурашко: при повышенной температуре дольше 36 часов нужно обращаться к врачу

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал обращаться к специалистам, если после вакцинации от COVID-19 дольше 36 часов держится повышенная температура.

Мурашко также посоветовал 30 минут не уходить от кабинета врача после вакцинации, чтобы убедиться, что процесс инъекции прошел нормально. Причиной такой предусмотрительности является аллергическая реакция, которая может последовать за уколом.

Рекомендация обращаться к врачу при плохом самочувствии после укола также связана с возможной аллергией. Министр подчеркнул, что случаями осложнений должны заниматься специалисты.