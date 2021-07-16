Овечкин может продолжить карьеру в "Динамо"

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может стать игроком московского "Динамо".

Александр Овечкин в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил, что по-прежнему не согласовал условия нового контракта с "Вашингтоном". Форвард подчеркнул, что станет свободным агентом, если не заключит соглашение с клубом.

Более того, Овечкин допустил, что следующий сезон проведет в составе столичного "Динамо". Трехкратный чемпион мира является воспитанником московского клуба. За "Динамо" Овечкин играл с 2001 по 2005, а также с 2012 по 2013 год.