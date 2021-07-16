Невиновный американец сел на 23 года после избиения и подделки улик

Беспредел полиции США не знает границ. Помимо насилия, стражи порядка фабрикуют дела и отправляют за решетку невиновных. Американец Бернард Уильямс незаслуженно отсидел 23 года.

Подробности этой истории выяснили активисты российского правозащитного Фонда борьбы с репрессиями (ФБР). Чикагские детективы постарались, чтобы 17-летний афроамериканец был признан виновным в убийстве. На самом деле никаких доказательств вины у полицейских не было. Они избивали подследственного, требуя самооговора, запугивали свидетелей и подделывали необходимые улики. Акцент детективы сделали и на показаниях якобы соучастника преступления ДеАнжело Джонсона. Этот человек не мог отвечать за свои слова, ведь ему диагностировали расстройство психики, сообщал ФАН.

Защите удалось добиться снятия обвинений и освобождения Уильямса спустя 23 года после вынесения приговора. Следствие по делу невинно осужденного вел полицейский Кристон Като. За два десятка лет своей деятельности этот правоохранитель стал известен только причастностью к уголовным делам, где бездоказательно обвиняли граждан и подделывались улики.

Вопиющее беззаконие прокомментировала директор российского Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада. Она подчеркнула, что в США за пустыми разговорами о либеральных ценностях скрываются расовое угнетение и каторжная система.