Экс-защитник "Зенита" Гарай объявил о завершении игровой карьеры

Вице-чемпион мира в составе сборной Аргентины Эсекьель Гарай принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста.

Последнее время бывшего защитника "Зенита" мучали травмы, именно поэтому "Валенсия" отказалась продлевать с ним контракт. Гарай в составе летучих мышей завоевал Кубок Испании в сезоне 2018-2019. Аргентинский футболист опубликовал подтверждение о своем решении в Instagram.

Ранее стало известно, что бывший футболист сборной Нидерландов Арьен Роббен завершил карьеру профессионального футболиста. Последним клубом голландца был родной "Гронинген".