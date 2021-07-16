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"Народ поддержит Путина": Марков объяснил реакцию Киева на статью об Украине

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"Народ поддержит Путина": Марков объяснил реакцию Киева на статью об Украине

Статья президента России Владимира Путина об Украине вызвала критику со стороны киевских властей. Причину такой реакции назвал политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Эксперт выступал в эфире медиацентра "Патриот". По его словам, статью Путина о единстве русских и украинцев Киев воспринял как намерения того, что Москва якобы хочет присоединить украинские территории.

"Они чувствуют, что народ Украины, скорее, поддержит Путина и воссоединение территорий Украины с Россией", — уверен политолог.

Марков добавил, что население не желает поддерживать политиков, которые ответственны за террор, нищету и разорение.

Сайт 360tv.ru ранее информировал, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в сдаче интересов Киева в пользу России. Немецкий политик и Зеленский на встрече в Берлине не сошлись в позициях по некоторым вопроса.