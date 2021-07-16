The Sun признал превосходство «смертоносной» российской армии

Британцы с опаской восприняли слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что на сегодняшний день Вооруженные силы РФ являются самыми современными в мире. Журналисты издания The Sun окрестили российскую армию «смертоносной».

«Россия похвасталась, что теперь у нее есть самая современная и смертоносная армия в мире, и это произошло на фоне стремительно нарастающей напряженности в отношениях с ее старыми врагами из альянса НАТО», — констатировали британские журналисты.

Шойгу сообщил, что современное оружие в отечественных войсках составляет 71%. Причем речь идет не только о новом вооружении, но и боевой технике, включая стратегические ядерные силы.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«83% — это стратегические ядерные силы, которые составляют основу системы ядерного сдерживания», — сказал Шойгу.

Аналитики обратили внимание, что заявление главы оборонного ведомства совпало с двумя провокациями американских военных самолетов. В первом случае российские истребители МиГ-31 и Су-35 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США над Беринговым морем. А во втором Миг-31 перехватил американский патрульный самолет Р-8А «Посейдон», приближавшийся к Камчатке.

Министр обороны также отметил, что текущий военный арсенал страны разительно отличается от того, что был раньше. Теперь Москва обладает новым гиперзвуковым оружием, в частности, ракетами «Циркон», которые скоро пройдут завершительную стадию испытаний.

Prt Scr youtube.com / Новости на Первом канале

«Девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет, и толку никакого от этого не будет. Сегодня об этом не говорит никто», — указал Шойгу.

25 июля в Санкт-Петербурге состоится масштабный военно-морской парад, на котором планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана, Пакистана, а также более 4 тыс. военных, сообщил Шойгу.

Обозреватели The Sun напомнили, что в российском параде ко Дню Победы принимали участие более 18 тыс. военнослужащих и 191 единица военной техники, в частности, пусковые установки межконтинентальные баллистические ракеты.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Растущую военную мощь государства, по словам британцев, символизировали танки Т-34. Кроме того, по Красной площади прошли бронеавтомобили «Тайфун-ПВО», боевые машины БМП-3, БМП-2 и «Курганец-25», а также тактические ракетные системы «Искандер-М» и зенитные ракетные системы С-400

В воздушной части участвовали стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, истребители Су-35С и бомбардировщики Су-34 и Су-24М.