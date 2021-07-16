УЕФА объявил о переносе финала Лиги чемпионов 2023 года в Стамбул

Финальный матч Лиги чемпионов 2023 года состоится в Стамбуле, а не в Мюнхене, как предполагалось изначально.

УЕФА объявил о переносе финала на официальном сайте. Один из крупнейших турецких городов мог принять итоговую встречу Лиги чемпионов в 2020 и 2021 году, но лишился этого права.

Мюнхену взамен отдали финал 2025 года. Что касается заключительных матчей Лиги чемпионов 2022 и 2024 года, то они пройдут в Санкт-Петербурге и Лондоне соответственно, как и было запланировано.

Итоговую игру этого года перенесли из Стамбула в Порту, поскольку Великобритания включила Турцию в "красный список" стран, после возвращения из которых нужно соблюдать карантин. Это означало, что британские болельщики не смогут посетить матч между "Манчестером Сити" и "Челси".