Японский император Нарухито откроет летнюю Олимпиаду в Токио

Император Японии Нарухито откроет 32-е летние Олимпийские игры, которые примет Токио.

Японский император Нарухито посетит церемонию открытия ОИ-2020 в Токио и объявит об открытии турнира. Соответствующую информацию представила пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР). Церемония открытия ОИ-2020 пройдет 23 июля.

Летняя Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир в Японии пройдет с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на ОИ-2020 под флагом ОКР.