Медиагруппа "Патриот" объявила о начале партнерства с журналом "Калашников"

Оружейный журнал "Калашников" и Медиагруппа "Патриот" объявили о начале информационного сотрудничества.

Публикации "Калашникова" посвящены спортивному, боевому и охотничьему оружию. Особое внимание издание уделяет отечественной истории, тематическим новостям и освещению профильных выставок. Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук с удовольствием объявил о новом партнере.

"С удовольствием объявляем о новом партнере – ведущем оружейном журнале страны "Калашников", — подчеркнул руководитель медиахолдинга.

Совместная работа предполагает формирование и качественное наполнение информационного пространства России. Благодаря объединению усилий, можно добиться такого уровня, который порадует читателей разнообразными материалами, поделился главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев.