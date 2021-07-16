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Медиагруппа "Патриот" объявила о начале партнерства с журналом "Калашников"

/ Обновлено: 16 июля 2021 20:10 65
Медиагруппа "Патриот" объявила о начале партнерства с журналом "Калашников"

Оружейный журнал "Калашников" и Медиагруппа "Патриот" объявили о начале информационного сотрудничества.

Публикации "Калашникова" посвящены спортивному, боевому и охотничьему оружию. Особое внимание издание уделяет отечественной истории, тематическим новостям и освещению профильных выставок. Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук с удовольствием объявил о новом партнере.

"С удовольствием объявляем о новом партнере – ведущем оружейном журнале страны "Калашников", — подчеркнул руководитель медиахолдинга.

Совместная работа предполагает формирование и качественное наполнение информационного пространства России. Благодаря объединению усилий, можно добиться такого уровня, который порадует читателей разнообразными материалами, поделился главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев.