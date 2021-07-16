Sohu: Россия «вышла из себя» из-за провокаций НАТО и ответила жестким манифестом

Заявив о намерении пресекать любые провокации вблизи российских границ, Москва сделала Западу последнее предупреждение. По мнению экспертов китайского издания Sohu, НАТО во главе с США попросту вывели Россию из себя.
Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что государство и впредь будет жестко реагировать на провокации, подобные инциденту с британским эсминцем Defender. Последний в июне пересек российскую границу в Черном море.
Попов назвал произошедшее «заранее спланированной провокацией», которую удалось ликвидировать. С этого момента Россия будет отвечать на подобные действия вне зависимости от государственной принадлежности нарушителя.
«Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских Вооруженных сил», — заявил Попов «Российской газете».
Аналитики подчеркнули, что Москва была вынуждена сделать столь жесткое заявление из-за возросшей агрессии у ее берегов. Опасный маневр британского эсминца у берегов Крыма и молниеносная реакция российских военных привлекла внимание мирового сообщества.
«Это жесткий манифест Западу, свидетельствующий о решимости России твердо отстаивать свою территориальную целостность и национальную безопасность. Возвращение британского корабля, вынужденного покинуть территориальные воды РФ под сильным давлением российских военных, не было встречено фанфарами. И США, и НАТО устранились и не спешили петь хвалу своему союзнику», — констатировали китайские обозреватели.
При этом в начале июня Минобороны России раскритиковало американо-украинские учения Sea Breeze 2021. В них также принимали участие страны НАТО. Тогда официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что маневры выходят далеко за водные рубежи и подразумевают высадку морского десанта.
Кроме того, не так давно Альянс провел крупнейшие учения со времен холодной войны — Defender Europe 2021.
«Военные провокации стран НАТО во главе с США вывели русских из себя. А это опасно, ведь боевая нация всегда славилась своей силой. Если иностранные военные корабли без разрешения войдут в территориальные воды РФ, их потопят российские военные», — предупредили эксперты Sohu.