Sohu: Россия «вышла из себя» из-за провокаций НАТО и ответила жестким манифестом

Заявив о намерении пресекать любые провокации вблизи российских границ, Москва сделала Западу последнее предупреждение. По мнению экспертов китайского издания Sohu, НАТО во главе с США попросту вывели Россию из себя.

Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что государство и впредь будет жестко реагировать на провокации, подобные инциденту с британским эсминцем Defender. Последний в июне пересек российскую границу в Черном море.

Попов назвал произошедшее «заранее спланированной провокацией», которую удалось ликвидировать. С этого момента Россия будет отвечать на подобные действия вне зависимости от государственной принадлежности нарушителя.

facebook.com / Минобороны РФ

«Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских Вооруженных сил», — заявил Попов «Российской газете».

Аналитики подчеркнули, что Москва была вынуждена сделать столь жесткое заявление из-за возросшей агрессии у ее берегов. Опасный маневр британского эсминца у берегов Крыма и молниеносная реакция российских военных привлекла внимание мирового сообщества.

«Это жесткий манифест Западу, свидетельствующий о решимости России твердо отстаивать свою территориальную целостность и национальную безопасность. Возвращение британского корабля, вынужденного покинуть территориальные воды РФ под сильным давлением российских военных, не было встречено фанфарами. И США, и НАТО устранились и не спешили петь хвалу своему союзнику», — констатировали китайские обозреватели.

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При этом в начале июня Минобороны России раскритиковало американо-украинские учения Sea Breeze 2021. В них также принимали участие страны НАТО. Тогда официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что маневры выходят далеко за водные рубежи и подразумевают высадку морского десанта.

Кроме того, не так давно Альянс провел крупнейшие учения со времен холодной войны — Defender Europe 2021.