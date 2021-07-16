Чемпион России в составе "Спартака" Комбаров завершил профессиональную карьеру

Экс-защитник сборной России и московского "Спартака" Дмитрий Комбаров решил завершить карьеру футболиста.

Дмитрий Комбаров принял решение о завершении карьеры, сообщили журналисты Sport24. Сам 34-летний футболист эту информацию пока не подтверждал. Последний сезон Комбаров провел в составе "Крыльев Советов" из Самары. Крайний защитник принял участие в 28 матчах ФНЛ и не отметился результативными действиями.

До этого Комбаров играл за московские "Динамо" и "Спартак". Вместе с красно-белыми защитник становился чемпионом и обладателем Суперкубка России.