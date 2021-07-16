Путин поручил отменить налог на продажу жилья для ряда семей

Президент России Владимир Путин распорядился освободить от налога на продажу жилья для семей с двумя или более детьми.

Некоторые россияне задумываются о покупке нового жилья после пополнения в семье. В таком случае граждане должны быть освобождены от уплаты налога НДФЛ при продаже квартиры или дома. Нововведение будет распространяться только на жилплощадь, которая находится в собственности семьи не более пяти лет, уточнил Путин. По мнению президента, сэкономленные деньги родители могут направить на расходы для своих детей.

Согласно распоряжению главы государства, Правительство РФ должно предоставить отчет по проделанной работе в этом направлении до 1 октября 2021 года.