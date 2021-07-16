Олег Газманов посвятил стих российским гандболисткам в преддверии Олимпиады в Токио

Знаменитый певец Олег Газманов поддержал российских гандболисток перед их вылетом на Олимпийские игры в Токио.

Исполнитель выступил с мотивирующим обращением к женской сборной по гандболу на пресс-конференции. Он посвятил спортсменкам стих в преддверии Олимпиады.

"Пусть пламя гандбола сердца разжигает, спортивная ярость в борьбе помогает", — говорится в произведении Газманова.

Артист пожелал российским гандболисткам великой победы на Олимпийских играх. Певец также призвал спортсменок "порвать всех" и отомстить за неудачное выступление российских футболистов на Евро-2020.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.