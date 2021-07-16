Гордон признался в любви к Соловьеву в прямом эфире, но получил холодный ответ

Украинский журналист Дмитрий Гордон признался в любви к российскому телеведущему Владимиру Соловьеву и отправил ему в подарок конфеты со своим изображением. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Журналист подарил Соловьеву набор конфет «Гордон в шоколаде». В дальнейшем он планирует презентовать российскому коллеге по цеху мороженое и зефир.

«Я его [Соловьева] люблю, что вы. Это человек, который меня прославляет, это мой апологет, главный фанат. И конечно, мне для него не жалко ни шоколада, ни мороженого, ни зефира. Мне вообще для него ничего не жалко», — заверил Гордон.

instagram.com / @gordondmytro

В свою очередь Соловьев дружеский жест со стороны Гордона не оценил. В комментарии «Радиоточке НСН» он резко раскритиковал действия украинского журналиста и пообещал передарить сладости корреспонденту издания.

«Ну что я буду дешевое нацистское дерьмо обсуждать? Он еще собирался в каждый подарок яйца класть. Пусть кладет, человек-утка. Дешевые выперды бездарного нацистского пропагандиста», — был категоричен Соловьев.

Гордон активно выпускает лакомства с собственным изображением. Недавно журналист анонсировал новое изделие — «Яйца Гордона в шоколаде». По его словам, сладости будут с денежным сюрпризом в виде купюры в $100.