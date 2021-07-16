СОМБ подтвердил прибытие новой группы российских инструкторов в ЦАР

Россия направила 178 дополнительных инструкторов в Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Информацию подтвердили в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ).

Сейчас на территории африканской страны находятся 1135 специалистов. Они занимаются подготовкой Вооруженных сил ЦАР (FACA) и сотрудников правоохранительных органов.

"В ЦАР прибыла новая группа инструкторов для обучения армии, полиции и жандармерии. Всего за последние дни к нам присоединились 178 человек", — написали на официальной странице СОБМ в соцсети "ВКонтакте".

По словам главы Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова, такого количества инструкторов достаточно, чтобы выполнить поставленные задачи. Специалисты займутся обучением и тренировкой военнослужащих ЦАР, пишет Федеральное агентство новостей.

Сайт 360tv.ru ранее информировал, что в МИД России осудили попытки очернить инструкторов в ЦАР. Запад желает обосновать вмешательство США во внутренние дела африканской страны.