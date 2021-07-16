Московский суд рассмотрит апелляцию ФБК 4 августа

Суд рассмотрит жалобу ФБК1 (признан в РФ экстремистской организацией) на решение о признании фонда экстремистской организацией и запрет ее деятельности на территории России.

Заседание по делу ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) пройдет 4 августа в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правозащитники структур блогера Алексея Навального обжаловали через суд решение о признании организации экстремистской. Адвокаты настаивают на том, что судебное решение принято с грубыми нарушениями норм материального и процессуального права.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России