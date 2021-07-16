Федоров намекнул, какие территории РФ вскоре может включить в свой состав

Президент России Владимир Путин стремится к тому, чтобы восстановить единое Отечество, что предполагает возвращение под контроль Москвы исконных российских территорий.

Такое мнение, выступая на YouTube-канале «Белрусинфо», высказал депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров, по словам которого России пора определиться с тем, какие цели она преследует, и приступить к их реализации.

«Какая цель у нас стоит, мы об этом говорили – восстановление нашего Отечества, его территорий и суверенитета, это наша цель, — напомнил депутат. — Какая цель у Владимира Владимировича Путина? Я думаю, что все прекрасно понимают, что именно такая, потому что Крым от Одессы ничем не отличается, или от Вильнюса, потому что и то, и то есть наше Отечество по итогам Второй мировой войны».

Реализации задачи по восстановлению единого Отечества, по словам Федорова, принесет благополучие всем соотечественникам, но при этом серьезно изменит экономическую картину в мире.

«Россия плюс Узбекистан – четырёхкратное увеличение качества жизни для всех, потому что возникает новое качество, потому что в этом новом качестве, как и с Белоруссией, Украиной и так далее, мы получаем другую долю мирового экономического пирога», — объяснил депутат свою мысль.

Сейчас, отметил он, российская доля мирового экономического пирога составляет всего 1,5 процента, а ведь доля Советского Союза была равна 14 процентам. Если единое государство и Отечество удастся восстановить, то его доля мирового экономического пирога может составить до 33%, уверен Евгений Федоров.

Global Look Press / Kremlin Pool

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью о единстве русских и украинцев, в которой в частности напомнил о том, что бывшие советские республики, обретя независимость, унесли с собой щедрые территориальные подарки большевиков, в то время как Россия оказалась ограбленной.

Как заявил затем в Москве, эта статья может лечь в основу новой политической программы РФ и повлиять на внешнеполитический курс Москвы в отношении Белоруссии и Украины.