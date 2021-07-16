Аршавин назвал объединение с УПЛ "лучшим вариантом" для РПЛ

Бывший игрок петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин высказался в пользу объединения чемпионатов России и Украины.

Андрей Аршавин считает, что привлекательность РПЛ и УПЛ вырастет, если два турнира объединить в один. Об этом обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА рассказал в интервью изданию "Чемпионат".

"Лучший вариант — объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория", — отметил Аршавин.

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам "Зенита" также предложил еще один вариант. По его словам, РПЛ можно объединить с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Белоруссии. По мнению Аршавина, это позволило бы увеличить болельщицкую аудиторию.