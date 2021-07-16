Уголовное дело возбудили после гибели двух школьников в реке на Камчатке

Двое несовершеннолетних утонули в реке Апука. Тело одного из них до сих пор ищут.

Уголовное дело было возбуждено на Камчатке в связи с гибелью в реке Апука двух мальчиков 11 и 12 лет.

Дети захотели переплыть промоину, образовавшуюся между рекой и озером в результате паводка. Однако школьники не справились с течением, их снесло в заводь.

За происходившим с берега наблюдал восьмилетний мальчик, который отправился купаться со своими друзьями. Он побежал в село и позвал взрослых на помощь.

Тело одного ребенка нашли, а поиски второго школьника продолжаются. По факту произошедшего ведется проверка.