От непотопляемых варягов до «красного пояса». Кому достанется Орловщина

Вот уже не первый месяц муссируются слухи о том, что очередной губернаторопад в России «возглавит» руководитель Орловской области, член президиума ЦК КПРФ Андрей Клычков. Помимо низких рейтингов как самого Клычкова, так и вверенного ему региона, на это указывает и включение губернатора в предвыборный список КПРФ. Инсайдеры полагают, что пятый номер гарантирует коммунисту депутатский мандат в Госдуме.

Отрицая до последнего такой исход событий, Клычков решил больше не ходить вокруг да около. В интервью изданию «Свободная Пресса» народный избранник допустил, что может покинуть пост после сентябрьских выборов в нижнюю палату парламента.

«Будем подводить итоги — я обсуждал этот вопрос с [главой КПРФ] Геннадием Андреевичем Зюгановым — уже после выборов. Будем определяться, где я смогу принести больше пользы — и людям, и партии», — заявил Клычков.

Включение в кандидатский список орловский губернатор назвал «высоким доверием со стороны партии» и «оценкой его деятельности и достигаемых результатов». Впрочем, Клычков в очередной раз заявил о наличии больших «планов на Орловщине» и о своем желании их реализовать.

Однако экспертное сообщество не дремлет и выдвигает новые версии. На этот раз наблюдатели полагают, что вместе с Клычковым регион покинут все коммунисты. По утверждению URA.RU, руководство страны вряд ли захочет оставлять «Орловщину» за партией Геннадия Зюганова.

«Красный пояс»

На протяжении порядка 20 лет Орловская область была засильем «единороссов». Первым губернатором стал Егор Строев, который с 1993 года был известен орловчанам как глава местной администрации. На руководящие посты он пробился еще при Никите Хрущеве, при Михаиле Горбачеве дослужился до члена политбюро, во времена правления Бориса Ельцина возглавил Совет Федерации.

ТАСС / Валерий Шарифулин

В 1997 и 2001 годах Строев дважды переизбирался на губернаторский пост. Последний раз он сумел набрать на выборах 78,23%. Правда, к тому моменту ажиотаж электората несколько поубавился — явка составила лишь 48,31%.

В скором времени члена партии «Единая Россия» (вступил в 2005 году) стали упрекать за сложившийся в области «культ личности», коррупцию и кумовство, а также прозвали «губернатором губернаторов». Это привело к тому, что в 2009 году Строев ушел в отставку «по собственному желанию».

На смену «непотопляемому варягу» в регион приехал по представлению президента Владимира Путина единоросс Александр Козлов. За годы его правления были как взлеты, так и падения.

google.ru / maps / Prt Scr

С одной стороны, при Козлове в регионе снизилась смертность (на 4%), сократился уровень безработицы и увеличилась среднемесячная зарплата (почти на 62%). С другой — бюджет региона оставался дефицитным (380 млн. руб.), а по рейтингу эффективности губернатор занимал 74 место из 81.

В отставку Козлов ушел в феврале 2014 года после истечения срока полномочий. Тогда же главой региона впервые в современной истории России стал коммунист — Вадим Потомский. По итогам избирательной кампании он победил, заполучив внушительное количество голосов (89%) при рекордно высокой явке.

Однако надежды местного электората на молодого и энергичного губернатора, призванного вывести регион из «депрессии», не оправдались. За 2016 год долг Орловской области вырос на 3 млрд рублей, а задолженность по зарплате составила 66 млн.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Также Потомский не реализовал десятки инвестиционных соглашений. В области закрылся целый ряд предприятий, среди которых — Coca-Cola, Danone и другие. При этом корень зла губернатор видел в журналистской критике, которая якобы отпугивала от «депрессивного» региона инвесторов.

«Каждый чепушило, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет, кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет и клюет», — был категоричен Потомский.

Впрочем, недолго еще оставалось куковать Потомскому в Орловщине. В 2017 году Владимир Путин освободил его от должности досрочно по желанию самого губернатора. В тот же день врио был назначен Андрей Клычков, который на тот момент грезил мечтой о месте в московской администрации — в следующем году он планировал бороться за пост мэра.

politexpert.net / Аврора Зорина

Орловчане практически единогласно поддержали Клычкова на досрочных выборах (83,55%). К тому моменту область прочно основалась в «красном поясе» — это стало ясно еще во время успешного для коммунистов 2014 года.

Однако предложение занять отдаленное от Москвы место стало для Клычкова неожиданным. И это не удивительно, ведь тогда эксперты прочили ему высокие шансы на выборах мэра столицы и называли его в числе потенциальных преемников Зюганова. А в качестве кандидата на губернаторский пост тогда рассматривался ныне первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Область возглавлялась представителем КПРФ, членом ЦК Вадимом Владимировичем Потомским. Этот регион исконно входил в "красный пояс". Он для нас является политически важным. Для меня это имеет серьезное значение», — смирился Клычков.

С другой стороны, все остались довольны: Кремль нейтрализовал сильного соперника для партии власти в столице, а коммунисты получили Орловскую область.

wikipedia.org / Иван Абатуров / CC BY-SA 4.0

Размен регионов

Впрочем, с уходом Клычкова засилью коммунистов может настать конец. Движение тектонических плит запустила отставка губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, решившего попытать силу на выборах в Госдуму.

Новой главой родины вождя мирового пролетариата Владимира Ленина стал сенатор Алексей Русских, которого называют одним из главных спонсоров КПРФ. Издание URA.RU полагает, что коммунисты могли вести в этой связи с Кремлем переговоры о «размене регионов», хотя в партии этого не подтверждают.

«Как только Русских назначили врио ульяновской области — родины Ленина, я сказал, что родину Зюганова — Орловскую область — ждут перемены», — подтвердил версию корреспонденту «Политики Сегодня» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

instagram.com / @russkih_aleksey

Уход Клычкова с поста губернатора — дело времени, констатировал собеседник издания. Заведомо проходное пятое место в красном списке едва ли является желанием «подстраховать» народного избранника от каких-либо неожиданностей и уж точно — не для использования его в качестве «социального паровоза».

«Клычков не очень популярен даже в собственном регионе, малоизвестен в стране. Это явно возможность избраться в Госдуму, которую КПРФ предоставляет. Клычков, как губернатор с опытом работы и нормальными отношениями с Кремлем, может претендовать как минимум на зампредседателя комитета. В думе он не потеряется», — не сомневается Калачев.

Политолог спрогнозировал, что новым врио Орловской области станет либо самовыдвиженец, либо единоросс. Однако окончательное решение по кадровым заменам будет принято по итогам думских выборов и тех результатов, которые получат КПРФ и «Единая Россия» в регионе.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«Новость об уходе Клычкова поможет орловским единороссам. КПРФ этот регион не получит. К тому же команда губернатора не самая сильная, что показали выборы в горсовет. Не думаю, что на Орел стоит длинная очередь — регион небогатый. Но кадровая скамейка запасных есть, есть победители конкурса “Лидеры России. Политика”. Нормализация там будет. У коммунистов останется Ульяновская область и Хакасия. Надолго ли последняя — тоже вопрос», — подытожил эксперт.

При этом руководитель агентства «Максимов консалтинг» Андрей Максимов полагает, что без согласования с Зюгановым Кремль вряд ли отправит в отставку Клычкова. По его словам, вес коммунистов в Орловской области настолько высок, что преемник нынешнего губернатора не вызывает сомнений.

«Зюганов родился в Орловской области и до сих пор имеет большое влияние на региональную политику. Предыдущий глава этого субъекта Вадим Потомский, как и Клычков, представлял КПРФ. Даже если губернатор Орловской области уйдет после выборов, его преемником, думаю, тоже станет коммунист», — считает эксперт.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября этого года. 24 июня КПРФ на предвыборном съезде утвердила списки кандидатов и обновленную программу. Общефедеральную часть списка возглавил Геннадий Зюганов.