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В минфине США заявили о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге

/ Обновлено: 16 июля 2021 17:53 80
В минфине США заявили о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге

Соединенные Штаты ввели санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге. Соответствующую информацию сообщили в американском минфине.

Под действие ограничительных мер попали семь должностных лиц страны. Также в сообщении сказано, что ведомство подготовило рекомендации для американского бизнеса о рисках работы в Гонконге.

Ранее президент США Джозеф Байден провел совместную пресс-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе мероприятия американский лидер заявил об ухудшении ситуации в Гонконге.