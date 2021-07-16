В минфине США заявили о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге

Соединенные Штаты ввели санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге. Соответствующую информацию сообщили в американском минфине.

Под действие ограничительных мер попали семь должностных лиц страны. Также в сообщении сказано, что ведомство подготовило рекомендации для американского бизнеса о рисках работы в Гонконге.

Ранее президент США Джозеф Байден провел совместную пресс-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе мероприятия американский лидер заявил об ухудшении ситуации в Гонконге.