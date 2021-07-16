Осужденному экс-губернатору Белых предъявили новое обвинение

Следственный комитет предъявил бывшему главе Кировской области Никите Белых, осужденному за получение взятки, новое обвинение.

На этот раз бывший губернатор стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

По данным правоохранителей, экс-глава Кировской области, используя свои служебные полномочия, заставил АО "КРИК" (Кировская областная ипотечная корпорация) кредитовать Кировское областное казенное предприятие "Управление по обеспечению топливом". Сумма ущерба от преступных действий Белых оценивается в 202 млн рублей.