Журнал "Калашников" стал партнером Медиагруппы "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" заключила соглашение о сотрудничестве с журналом "Калашников", который был основан при содействии конструктора-оружейника Михаила Калашникова.

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук отметил, что журнал работает более 20 лет. "Калашников" является поставщиком уникального контента в области вооружения.

"С удовольствием объявляем о новом партнере — ведущем оружейном журнале страны "Калашников"", — сказал Столярчук.

Сотрудничество предусматривает обмен эксклюзивным контентом и информационное сопровождение значимых мероприятий.

"Не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы добьемся такого уровня взаимодействия, который поможет радовать читателя разнообразными и интересными материалами", — отметил главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев.

Он добавил, что Медиагруппа "Патриот" отличается особым профессионализмом. Сотрудничество поспособствует формированию и наполнению информационного пространства качественным контентом.