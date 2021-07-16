Направленное через Украину «миграционное оружие» РФ напугало поляков

Власти Литвы объявили в стране чрезвычайное положение из-за пребывающих через белорусскую границу незаконных мигрантов, назвав происходящее «гибридной войной». Теперь и Польша вслед за Литвой предупреждает об угрозе нанесения «миграционного удара» со стороны России.

Об этом в материале для издания «Myśl Polska» пишет польский журналист Анджей Запаловский, который считает наплыв в Евросоюз беженцев со стороны восточных соседей является не просто местью президента Белоруссии Александра Лукашенко за введенные против его страны санкции.

«Мало кто видит в этой ситуации предвестие реального удара с использованием "миграционного оружия" по странам, которые Москва считает недружественными России и Белоруссии», — предупреждает Запаловский.

Польша, неспешно укрепляя свою границу с Белоруссией, по-прежнему считает, что миграционный кризис, который переживает Литва, это временное явление, спровоцированное обиженным восточным соседом. Но в действительности этот может отказаться предвестником гораздо более масштабной операции, управляемой вовсе не из Минска.

Миграционный удар, которого опасается Анджей Запаловский, может представлять собой дорогостоящую логистическую операцию, которую гораздо удобнее будет провести не через Белоруссию, а через Украину, которая имеет выход к Черному морю и к тому же не контролирует большой участок собственной границы с РФ.

«Провоцировать на украинской территории миграционный кризис, направив туда тысячи (а, возможно, и миллионы) нелегальных мигрантов, которые отправятся дальше, в том числе в Польшу, очень легко», — уверен польский журналист.

Global Look Press / Andrei Solomonov/Russian Look

При этом он напоминает о сложной ситуации в Афганистане, откуда вслед за уходящими американцами бегут тысячи сотрудничавших с ними чиновников, полицейских и военных, так как в глазах талибов (представителей запрещенной в РФ террористической группировки) все они являются предателями, подлежащими уничтожению.

Помимо афганцев, сотрудничавших с американцами, страну также покидают тысячи простых граждан, не желающих жить на территориях, которые стремительно занимают талибы. По мнению экспертов, из одного только Афганистана в Европу может ринуться два миллиона беженцев, а ведь помимо этой страны тысячи и миллионы людей бегут из Ирака и африканских стран.

Таким образом получается, что миграционное оружие оказывается в руках у стран, находящихся на пути о мигрантов в Европу – это Россия и Турция, которые могут приложить усилия, чтобы остановить поток беженцев, а могут наоборот помочь процессу из передвижения к Европе.

Если Москва и Турция откроют «восточный маршрут» для миллионов беженцев и спровоцируют миграционный кризис, Польша окажется беззащитной, так как остановить такую массу людей она не сможет даже с помощью армии, уверен Запаловский. Варшава не сможет разместить в стране такое количество людей, а пропустить их через территорию Польши дальше на запад тоже нельзя, так как естественной преградой на пути мигрантов послужит река Одер, которая надежно защищает Германию.

«Запад, который пережил травму миграционного кризиса 2015–2016 годов, все старательнее старается наладить с Москвой отношения, тоже замечая миграционную проблему», — подчеркивает автор материала.

twitter.com / @craoft

При этом Польша не может рассчитывать на реальную помощь Евросоюза или США, считает журналист, так как все страны стараются дистанцироваться от проблем с мигрантами.

И значит единственное, что может делать Польша – это послать четкий сигнал о том, что она создает систему, призванную помешать пересечению польско-украинско-белорусской границы, рассчитывая при этом на аналогичные действия Венгрии и Словакии.

В заключение журналист отмечает, что Польша может быть атакована не только при помощи танков и самолетов, но и «миграционным оружием», и последствия этой атаки можно будет сравнить с последствиями настоящей войны.