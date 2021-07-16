Группа американских ученых обнаружила "суперантитело" против коронавируса

Ученые провели ряд исследований 12 антител и нашли одно "суперантитело", которое может бороться не только с различными вариациями SARS-CoV-2, но и другими коронавирусами.

Исследованием занимались ученые под руководством биохимика из Центра исследований рака в Сиэтле Тайлера Старра. Об этом говорится в научной статье, опубликованной журналом Nature.

Эксперты составили список из тысячи возможных мутаций в доменах различных вариантов COVID-19, в результате чего обнаружили "суперантитело" S2H97. Именно это тело могло прикрепиться вообще ко всем доменам всех подобных патогенов и нейтрализовать их. Ученые доказали свою теорию в опытах с грызунами.