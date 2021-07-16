Импорт кислорода позволит устранить риски для здравоохранения России

Минпромторг России принял решение закупить партию медицинского кислорода для исключения случаев дефицита его в регионах. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Профильные министерства ведут регулярный мониторинг ситуации с ресурсами для региональных систем здравоохранения. Если чего-либо не хватает, то проблема решается в "ручном" режиме. В ряде удаленных от центра субъектов было принято решение импортировать кислород, тем самым исключив риск нехватки значимого в условиях пандемии ресурса.

Кислород медицинского назначения (а также технический кислород, который можно привести к требуемому состоянию) приобретался у поставщиков из Финляндии и Казахстана. В перспективе Россия может наладить дополнительное производство.