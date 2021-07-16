Лозунг "Слава Украине! Героям слава!" обязали нанести на форму всех клубов УПЛ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обязала клубы нанести на экипировку игроков лозунги "Слава Украине! Героям слава!", а также контурное изображение страны с Крымом в составе.

В следующем сезоне каждый клуб украинской Премьер-лиги обязан будет нанести на форму футболистов эмблему с очертаниями страны, а также слоганы националистического характера "Слава Украине!" и "Героям слава"". В обновленной экипировке игроки в обязательном порядке должны будут выступать на матчах УПЛ, Кубке Украины и Суперкубке.

Новая форма была разработана специально для Евро-2020. Однако УЕФА после нескольких экспертиз потребовал убрать с обмундирования украинских футболистов лозунг "Героям слава!". В оргкомитете объяснили, что фраза имеет явный политический подтекст, а политике не место в профессиональном спорте. Позже украинская федерация футбола оставила оба лозунга для использования на внутренних матчах.