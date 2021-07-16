Дзюба предпочел Слуцкого другим кандидатам на роль тренера сезона РПЛ

Игрок "Зенита" Артем Дзюба не поддержал наставника своей команды в голосовании за лучшего тренера сезона РПЛ.

Артем Дзюба в ходе голосования выбрал лучшим тренером РПЛ сезона-2020/21 Леонида Слуцкого, который возглавляет казанский "Рубин". Соответствующую информацию предоставили журналисты Sport24.

Накануне состоялось заседание исполкома РФС. По его итогам стало известно, что лучшим тренером сезона стал Сергей Семак. Под руководством наставника "Зенит" в третий раз подряд выиграл чемпионат России по футболу. Семак занимает пост главного тренера сине-бело-голубых с 2017 года.