Саудовская Аравия и Италия могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Италия и Саудовская Аравия могут принять планетарное футбольное первенство 2030 года.

Саудовская Аравия допускает возможность подачи совместной с Италией заявки на проведение ЧМ-2030. Соответствующую информацию предоставили журналисты РИА Новости.

Саудовская Аравия также рассматривает возможность объединения заявки с Марокко и Египтом, однако для этого будет необходимо вложить внушительные финансовые средства в развитие инфраструктуры. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина до этого сообщил, что страна готова принять ЧЕ-2028 или ЧМ-2030.