Мужчина застрелил пытавшуюся уйти от него подругу в Подмосковье

Трупы мужчины и женщины обнаружили в квартире в подмосковном Фрязине.

По предварительным данным, 56-летний хозяин квартиры выстрелил в свою 46-летнюю возлюбленную. Правоохранители нашли на месте преступления ружье, патроны и разрешение на хранение оружия.

СУСК России по Московской области возбудил уголовное дело. По имеющейся информации, трагедия произошла из-за того, что женщина хотела расстаться с мужчиной. Также установлено, что погибшие злоупотребляли спиртными напитками. Обстоятельства происшествия устанавливаются.