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Наехавший на сотрудника ГИБДД тобольский депутат отказался от мандата

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Наехавший на сотрудника ГИБДД тобольский депутат отказался от мандата

Депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин, которого арестовали за причинение вреда здоровью сотруднику ГИБДД, ушел в отставку. Об этом сообщило издание URA.RU.

«Сергей Вакарин написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. 16 июля на внеочередном заседании Тобольской городской думы депутаты поддержали отставку коллеги», — сообщили в пресс-службе.

Ранее, 14 июля, глава тюменских единороссов Андрей Артюхов сообщил об исключении Вакарина из партии «Единая Россия».

Напомним, 13 июля авто депутата остановили сотрудники ГИБДД. Однако Вакарин после остановки по требованию решил скрыться с места преступления и начал движение, сбив одного из правоохранителей.