Глава ФЗНЦ назвал причину нежелания россиян активно вакцинироваться от коронавируса

Принуждение жителей России к вакцинации от коронавируса недопустимо, необходимо объяснять им важность этого процесса без помощи "кнута".

Такое мнение высказал президент Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей. В беседе с iReactor он подчеркнул, что уже неоднократно слышал о том, что россиян заставляют делать прививки от коронавируса под угрозой увольнения с работы. Причем нередко такое происходит в бюджетной сфере.

По мнению ученого, такой подход к вакцинации недопустим, так как он вызывает лишь обратную реакцию: нежелание делать прививку. Социолог уверен, что информацию о важности вакцинации до жителей РФ следует доносить другими способами.

"Все должны быть вакцинированы, но необходимы другие механизмы, а не принуждение и угрозы увольнения. Я сам недавно был в поликлинике, слышал в очереди от людей, что им сказали до такого-то срока сделать прививку, иначе их уволят", — заявил Шугалей.

Также глава ФЗНЦ сообщил, что и он сам, и его семья уже привились от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" в обычной поликлинеке.