Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Глава ФЗНЦ назвал причину нежелания россиян активно вакцинироваться от коронавируса

56
Глава ФЗНЦ назвал причину нежелания россиян активно вакцинироваться от коронавируса

Принуждение жителей России к вакцинации от коронавируса недопустимо, необходимо объяснять им важность этого процесса без помощи "кнута".

Такое мнение высказал президент Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей. В беседе с iReactor он подчеркнул, что уже неоднократно слышал о том, что россиян заставляют делать прививки от коронавируса под угрозой увольнения с работы. Причем нередко такое происходит в бюджетной сфере.

По мнению ученого, такой подход к вакцинации недопустим, так как он вызывает лишь обратную реакцию: нежелание делать прививку. Социолог уверен, что информацию о важности вакцинации до жителей РФ следует доносить другими способами.

"Все должны быть вакцинированы, но необходимы другие механизмы, а не принуждение и угрозы увольнения. Я сам недавно был в поликлинике, слышал в очереди от людей, что им сказали до такого-то срока сделать прививку, иначе их уволят", — заявил Шугалей.

Также глава ФЗНЦ сообщил, что и он сам, и его семья уже привились от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" в обычной поликлинеке.