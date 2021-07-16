Хабиб Нурмагомедов растолстел до 90 кг после завершения карьеры

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов набрал около 20 килограммов после завершения спортивной карьеры.

Вес Хабиба Нурмагомедова сейчас, предположительно, составляет 90 килограммов. Об этом изданию Sport24 рассказал боец MMA Ислам Махачев.

"Хабиб к нам прилетел несколько недель назад. Но в этой подготовке он не спарринговал, и вообще я его в спаррингах не видел с момента окончания карьеры. Знаю, что было, но не на моих глазах. Ну и плюс сейчас он для меня большой весом. Наверное, он весит около 87-90 килограммов", — подчеркнул спортсмен.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в UFC в 32-летнем возрасте. Он провел 29 боев в MMA, всех из которых завершил победами. О решении уйти из спорта Нурмагомедов сообщил после поединка с Джастином Гейджи на турнире UFC 254. Хабиб признался, что пообещал завершить бойцовскую карьеру матери, которая в прошлом году стала вдовой.