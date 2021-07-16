Лавров: Москва будет поддерживать диалог с США по урегулированию ситуации в Афганистане

Россия продолжит сотрудничество с США и другими странами, которые могут оказать влияние на ситуацию в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил Лавров, комментируя ситуацию в Центральной Азии, Россия выступает против того, чтобы в конфликте в Афганистане одержала верх одна из сторон. По мнению российского дипломата, это приведет только к крайне хрупкому урегулированию.

"Россия не заинтересована в том, чтобы в Афганистане был хаос", — подчеркнул российский министр, выступая на пленарном заседании конференции "Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности".

Ранее министр выражал обеспокоенность в связи с рисками разрастания очага нестабильности в Афганистане, в МИД РФ опасаются того, что напряженность в стране скажется и на соседних государствах.