Коротченко объяснил, почему новейший истребитель от Ростеха удивит зрителей МАКС-2021

Ростех готов представить на международном авиасалоне МАКС-2021 новейший истребитель пятого поколения, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Данный самолет принадлежит к одномоторным боевым машинам легкого класса и является прямым конкурентом для американского F-35, сообщил главный редактор журнала "Национальная оборона" в интервью изданию "360tv.ru".

По мнению Коротченко, новейший самолет сможет удивить зрителей МАКС-2021 и всех увлекающихся авиацией россиян целым набором технических решений. При этом определенное удивление испытают и геополитические соперники России, отметил эксперт. По его словам, Россия сможет предложить многим странам бюджетную экспортную версию самолета пятого поколения и загрузить заказами предприятия своего оборонно-промышленного комплекса.

"Это повысит позиции нашей страны на мировом авиационном рынке. Поскольку новая российская машина, презентация которой запланирована на авиасалоне МАКС, будет успешна при сравнении с американским F-35", — отметил Коротченко.

Он подчеркнул, что по первым фотографиям нового самолета можно заключить о его высоких скоростных качествах, сравнительно небольшом весе и наличии одного двигателя.