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Захарова указала двоякие трактовки понятия брака Советом Европы

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Захарова указала двоякие трактовки понятия брака Советом Европы

Трактовки Совета Европы понятия брака носят двоякий характер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью из международного соглашения.

Согласно статье из Европейской конвенции по правам человека, достигшие брака мужчина и женщина имеют право заключить союз и создать семью. Осуществление права регулирует национальное законодательство.

В 2020 году Совет Европы сформировал пояснения к этой статье, уточнила Захарова. Нововведения гласят, что право на брак относится к союзу одного неженатого мужчины и одной незамужней женщины. Международная организация обращается к этой трактовке при рассмотрении тем многоженства и моногамии. Однако вопрос по работе с другими случаями остается открытым, подчеркнула дипломат.

В подтверждение написанному Захарова привела в пример обращение сирийского беженца к шведскому руководству. Мужчина с двумя женами и детьми попросил власти страны предоставить ему убежище. Ориентируясь на Европейскую конвенцию, руководство разрешило въезд только детям и их отцу. Решение было принято в рамках программы воссоединения семей. Захарова саркастически отреагировала на формулировку и назвала ее "бесподобной".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросах однополых браков Россия будет ориентироваться только на свою Конституцию. Никаких компромиссов не будет, процитировали спикера на сайте 360tv.ru.