Губернатор Подмосковья поблагодарил врачей за темпы вакцинации в Кашире

Подмосковная Кашира стала лидером по темпам вакцинации от коронавируса. С местными врачами встретился губернатор области Андрей Воробьев.

Подмосковье один из первых регионов сейчас по вакцинации. Среди всех районов выделяется Кашира, там дела с иммунизацией обстоят лучше всего. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с медицинскими работниками, чтобы поблагодарить их за отличную работу, сообщает 360tv.ru. Глава региона подчеркнул важность их ежедневного труда.

"Я очень надеюсь, что дальше мы решим вопросы о массовом иммунитете. И будет совсем хорошо", — отметил Воробьев.

Губернатор встретился с работниками поликлиники №2 и поговорил с отдельными сотрудниками. Ему показали все оснащение, в том числе новый аппарат МРТ. Воробьев отметил, что план по вакцинации выполняется очень хорошо, и результат уже виден. Все меньше людей в области заболевает коронавирусом.