Британские медики назвали неочевидные признаки рака легких

Рак легких на ранних стадиях сложно вычислить, а порой он может протекать бессимптомно. Врачи из Британии назвали неочевидные признаки онкологии дыхательных органов.

У некоторых пациентов отмечается ряд изменений на ногтях, то есть кончики ногтевых пластин могут сильно загибаться к низу. Еще при определенных типах онкологии в отдельных случаях люди могут чувствоваться боли в руке. Стоит отметить, что рак дыхательных путей сопровождается изменением голоса. Он становится хриплым и больные могут издавать непривычный свистящий звук.

Из неочевидных признаков стоит обратить внимание на опущенное веко, это случается при сдавливании нерва. Отдельные пациенты имеют чередующиеся частые мочеиспускания и неутолимую жажду.