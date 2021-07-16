Мэр города в Челябинской области продолжит управлять городом со скамьи подсудимых

Челябинский областной суд разрешил мэру Троицка Александру Виноградову вернуться к своим обязанностям пока идет судебный процесс по уголовному делу. Об этом сообщило издание URA.RU.

«Вышестоящая инстанция отменила решение городского суда Троицка, отстранившего Виноградова от работы. Решение областного суда вступило в силу. С 19 июля он может вернуться к управлению городом», — сказал адвокат подсудимого Евгений Гаврюшов.

Источник в силовых структурах сообщил журналистам, что Виноградова могут вновь отправить в СИЗО.

По версии СМИ, Виноградова обвиняют в превышении должностных полномочий. Его задержали 12 марта 2021 года.