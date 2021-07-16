Мира Тэрада опубликовала видео, в котором объяснила решение возглавить ФБР

Российский правозащитник Мира Тэрада записала первое обращение к миру после назначение на пост главы Фонда борьбы с репрессиями (ФБР). Видеообращение появилось в соцсетях.

Тэрада записала видеообращение, в котором заявила о своих намерениях. Общественный деятель объяснила, что решила помогать людям после того, как лично столкнулась с произволом американской судебной системы. По ее словам, в современном мире свобода и права человека подвергаются надругательству и остается безнаказанным.

"Мое решение вызвано тем, что права и свободы человека сегодня подвергаются неслыханному надругательству со стороны той страны, которая провозгласила себя международным защитником демократии и свободы США", — обращение Тэрады приводится в официальном сообществе ФБР.

Она отметила, что истинная картина происходящего была точно описана в недавнем письме фонда в Совет по правам человека ООН. В нем ФБР просит отправить гуманитарную миссию в США, чтобы остановить произвол.

"Силовой произвол против афроамериканцев, систематическое насилие американской полиции против граждан собственного государства приобретает все более пугающие черты и постепенно принимает характер геноцида. Эти антигуманные действия должны быть остановлены любой ценой", — сообщила новая глава фонда.

Мира Тэрада планирует приложить все усилия для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности и международных правозащитных организаций к проблемам, царящим не только в США, но и в других странах.

О назначении правозащитницы на должность главы ФБР стало известно совсем недавно. В своем интервью россиянка рассказала, что после незаконного удержания в американской тюрьме она прошла специальную юридическую подготовку. Это поможет ей на профессиональном уровне отстаивать права людей.