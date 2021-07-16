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Никто не погиб во время жесткой посадки самолета Ан-28 под Томском

/ Обновлено: 16 июля 2021 15:06 97
Никто не погиб во время жесткой посадки самолета Ан-28 под Томском

Сотрудники МЧС Томской области обнаружили место крушения пассажирского аэробуса марки Ан-28, который пропал с радаров диспетчеров после взлета.

Спасатели рассказали, что на борту воздушного судна находились 19 человек, среди которых есть двое несовершеннолетних.
Все они живы, но пока нет информации о том, в каком состоянии пребывают участники события, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Самолет вылет из города Кедрового и направлялся в Томск. Но в какой-то момент диспетчеры получили сигнал с аварийного устройства. Правоохранители в скором времени приступят к выяснению обстоятельств ЧП и примут процессуальное решение.