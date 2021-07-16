Китайцы остались под впечатлением от нового российского грузовика «Урал Next»

Экспертов китайского издания Sohu впечатлил новый российский грузовик «Урал Next», который они назвали «бегемотом на колесах».

Перевод статьи китайских обозревателей на русский язык читателям представил информационный портал «ПолитРоссия». В материале, в частности, отмечается, что на мировом рынке российское автомобилестроение не занимает лидирующих позиций, однако конструкторам «Урала Next» удалось впечатлить требовательных китайцев.

«Грузовик с колесной формулой 6x6 имеет огромную кабину. А современный дизайн автомобиля и новая форма придают транспортному средству достаточно властный вид. Типично русский автомобиль, который, несмотря на внешнюю простоту, имеет властный вид», — отмечают авторы статьи.

Также аналитики обратили внимание на современный дизайн и необычную форму фар, придающую грузовику сходство с бегемотом, и на необыкновенные габариты «Урала Next», длина которого составляет 7,63 метра, ширина – 2,26 метра, высота – примерно три метра, а дорожный просвет – почти полметра. Для того, чтобы эта махина могла двигаться, на грузовик установлен 16-цилиндровый двигатель, мощностью 312 лошадиных сил.

Как отмечают китайские эксперты, конструкторы «Урала Next» создали очень удачную конструкцию, ориентированную на стабильность и качество, что позволяет грузовику преодолевать любое бездорожье.

Этому «бегемоту» с его замечательными во всех аспектах характеристиками, оказалась по плечу любая местность, а его тестовые испытания оставили очень хорошие впечатления, восторгаются иностранные аналитики.

Инфореактор / Егор Провоторов

Напомним, ранее американское издание Newsweek сообщило, что военные эксперты разных стран с интересом ждут презентации сконструированного Ростехом нового российское военного самолета, видео с которым уже опубликовано на специально созданной госкорпорацией интернет-странице проекта.